Лунін оцінив суперництво з Пятовим у збірній України

Воротар Реала Андрій Лунін з повагою ставиться до свого конкурента з табору Шахтаря.

"Конкуренція з П'ятовим у збірній України? Я отримую задоволення, коли приїжджаю в національну команду. Андрій Пятов – великий професіонал як на полі, так і за його межами", – розповів Лунін для ТК Футбол.

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Нагадаємо, протягом багатьох років незміним першим номером у воротах "синьо-жовтих" є саме Андрій Пятов.

Нинішній сезон Лунін провів в Ов'єдо на правах оренди. Українець зіграв у 20-ти матчах Сегунди, де пропустив 20 голів.

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