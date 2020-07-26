toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Лунін оцінив суперництво з Пятовим у збірній України

16:10 - Читать на русском
Лунін оцінив суперництво з Пятовим у збірній України
Лунін, Пятов, Бойко / Фото УАФ

Воротар Реала Андрій Лунін з повагою ставиться до свого конкурента з табору Шахтаря.

"Конкуренція з П'ятовим у збірній України? Я отримую задоволення, коли приїжджаю в національну команду. Андрій Пятов – великий професіонал як на полі, так і за його межами", – розповів Лунін для ТК Футбол.

Лунін пригрозив Куртуа серйозною конкуренцією в Реалі

Нагадаємо, протягом багатьох років незміним першим номером у воротах "синьо-жовтих" є саме Андрій Пятов.

Нинішній сезон Лунін провів в Ов'єдо на правах оренди. Українець зіграв у 20-ти матчах Сегунди, де пропустив 20 голів.

"Цей с*чий син Маліновський отримав своє покарання": Італія лютує після змарнованого українцем пенальті в Мілані

blog_ava
Циганков відновлює сили після важкого сезону в компанії гарячої дівчини на турецькому узбережжі
08:55
8589
Теги
Шахтар Шахтар Андрій Андрій Лунін Андрій Андрій Пятов Реал Мадрид Реал Мадрид Україна Україна Збірна України
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
43
хв
Лестер Сіті
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук