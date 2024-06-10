"Як я себе почуваю в умовах конкуренції? Конкуренція допомагає зростати, розвиватися, ставати кращим. Уже пройшов клубний сезон, ми зробили все, що могли. Тому вибір за головним тренером.

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Чи є відчуття, що я стартую на Євро? Я думаю, що всі передматчеві хвилювання почнуться ближче до першої гри на турнірі. А поки що в нас є завтрашній матч, слід добре підготуватися до нього. Треба показати хорошу гру, здобути позитивний результат, оскільки готуватися до офіційних поєдинків завжди легше та краще з гарним настроєм після перемоги. Тож попереду товариська гра, а далі в нас залишиться кілька днів на підготовку", – цитує Луніна УАФ.

Нагадаємо, що перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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