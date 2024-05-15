Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін прокоментував виступ Тібо Куртуа у матчі 36-го туру Ла Ліги проти Алавеса (5:0).

Напередодні Реал в рамках чемпіонату Іспанії здобув чергову перемогу, розтрощивши Алавес. Український голкіпер Андрій Лунін знову залишився у запасі, поступившись місцем Тібо Куртуа, якого Карло Анчелотті активно награє перед фіналом Ліги чемпіонів. Бельгієць, попри розгромний рахунок, мав чимало роботи у матчі, здійснивши 10 сейвів.

Чергова перемога Реала без Луніна у відеоогляді матчу з Алавесом – 5:0

"Я вражений грою Куртуа сьогодні. Тібо достатньо великий і він займає багато місця у воротах, що допомагає витягувати такі удари", – цитує Луніна Defensa Central.

Нагадаємо, нині експерти ламають списи щодо того, хто повинен зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії – наддосвідчений Куртуа чи Лунін, який достойно замінив бельгійця і став співтворцем цьогорічних досягнень мадридців.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на Вемблі. Реал побореться за трофей з Борусією Д.

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