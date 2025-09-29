Як повідомляє Donbalon, у Реалі назріває серйозна конкуренція за воротарську позицію. За повідомленням джерела, форма Тібо Куртуа останнім часом викликає серйозне занепокоєння – як у керівництві клубу, так і всередині роздягальні. Питання про його майбутнє у команді стає дедалі актуальнішим.

Лунін почув вердикт від Алонсо на мадридське дербі

Повідомляється, що головний тренер Хабі Алонсо розглядає варіант заміни основного голкіпера. У цьому контексті значно зріс шанс для Андрія Луніна. Українець влітку був близьким до відходу, все ж залишився в Реалі, але не приховував невдоволення статусом "вічного дублера".

Лунін неодноразово наголошував, що покине мадридський клуб у разі відсутності ігрової практики. Тепер же обставини можуть скластися на його користь: спад Куртуа відкриває йому реальну можливість утвердитися в ролі першого номера "вершкових".

Вінісіуса загнав у тінь, зжер Родріго: чому Мбаппе – новий Роналду в Реалі, але це не точно