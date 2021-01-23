Відомий коментатор та журналіст Віктор Вацко вважає, що голкіпер збірної України Андрій Лунін має всі якості для успішної кар'єри в мадридській команді.

"Думаю, що для 21-річного українського голкіпера сам контракт з Реалом – це вже успіх. Для Луніна перейти в Реал в такому віці – це ідеально. Ми знаємо оптимальний вік для воротаря. Це не 19-21 рік, а пізніше.

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Він отримав унікальну можливість для українського футболіста. Поки складно сказати, коли наступний українець потрапить в Реал. Андрій отримає колосальний досвід, який допоможе йому в майбутньому. Він в своєму резюме отримає позначку "екс-гравець мадридського Реала". Працювати разом з найкращими гравцями і одним з найкращих воротарів сучасності – це фантастична можливість.

Мінус лише один – відсутність ігрової практики. Навряд чи якийсь інший молодий воротар Реала отримував би ігрову практику в Мадриді при живому Тібо Куртуа. Тому для Луніна важливий зараз досвід, резюме та думки про те, що робити далі", – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал в 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно – "вершкові" примудрились вилетіти з турніру, поступившись третьоліговій команді у доданий час (1:2).

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