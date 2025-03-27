Реал пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здолавши Атлетіко лише у серії післяматчевих пенальті. Це звершення високо оцінив Флорентіно Перес і вирішив виплатити всій команді преміальні у розмірі 250 тисяч євро.

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Як повідомляє Marca, всі бонуси мадридців обговорюються на початку сезону між президентом та капітанами клубу. Зазвичай Перес не виплачує ніякі преміальні посеред сезону, тим більше за один матч. Очільник Реала стимулює свою команду лише після здобуття трофея.

Нинішня кампанія стала винятком, і Перес порушив власне правило, оскільки хотів винагородити гравців за їхні зусилля. "Вершкові" у поточному розіграші Ліги чемпіонів зіграли вже на чотири матчі більше, ніж торік через зміну формату турніру.

Гравці Реала високо оцінили жест Переса, хоча й не отримають усю заявлену суму через податки, які мають сплатити у розмірі 45%. А отже, футболісти додадуть на свої банківські рахунки лише 137 тисяч євро.

Видання зазначає, що всі командні бонуси були розраховані з погляду на участь у Клубному ЧС, який влітку пройде в США. Мета Переса полягає у тому, щоб Реал став першим клубом, який підніме трофей оновленого турніру.

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