Кепа майже напевно не зможе допомогти Реалу у виїзному матчі 14-го туру Ла Ліги з Кадісом, який запланований на 26 листопада. Баскський воротар продовжує процес відновлення після травми привідного м'яза правого стегна, яку він отримав під час розминки перед матчем ЛЧ із Брагою. Про це інформує Mundo Deportivo.

Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реала – ефектне відео

У вівторок, 22 листопада, Кепа ще не тренувався в загальній групі – він поєднав індивідуальну роботу в тренажерному залі із заняттями з командою. Таким чином, з дуже великою ймовірністю Андрій Лунін займе місце у воротах "бланкос" у третьому матчі поспіль.

Повідомляється, що Лунін не був викликаний до збірної України під час цієї міжнародної паузи через невеликий дискомфорт, який не повинен йому перешкодити зіграти проти Кадіса.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті