Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, який воротар зіграє у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони.

"Лунін повернувся до складу. Чи зіграє він у фіналі? Це може бути і Лунін, і Куртуа. Я б не виключав і Франа Гонсалеса, він теж демонструє хорошу гру", – цитує Анчелотті АS.

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Востаннє Андрій Лунін виходив на поле у матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4), після чого отримав травму камбаловидного м'яза. У поєдинку 32-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (1:0) українець вперше за чотири тури з’явився в заявці команди.

Нагадаємо, фінальний матч Кубка Іспанії між Реалом та Барселоною відбудеться 26 квітня. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

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