Лунін отримав пропозицію від клубу з українцями в складі – відома відповідь гравця
Трабзонспор намагався підписати українського воротаря Реала Андрія Луніна.
Минулого тижня Трабзонспор зробив пропозицію щодо переходу Андрія Луніна, але отримав відмову, повідомляє Defensa Сentral.
Голкіпер мадридців не захотів переходити до "бордово-синіх", попри те, що там грають троє українських футболістів – Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Відмова Луніна спонукала Трабзонспор зробити пропозицію воротарю МЮ Андре Онана.
Попри те, що основним кіпером Реала є Тібо Куртуа, українець готовий покинути команду тільки у разі хорошої фінансової пропозиції про трансфер. Деякі люди заохочували Луніна залишити Реал, але гравець досі хоче виступати за "вершкових".
У минулому сезоні Андрій провів 14 поєдинків за клуб, пропустив 19 голів та 6 разів відіграв на нуль. Його контракт з Реалом розрахований до 2030 року.
