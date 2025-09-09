Минулого тижня Трабзонспор зробив пропозицію щодо переходу Андрія Луніна, але отримав відмову, повідомляє Defensa Сentral.

Реал відмовився від Доннарумми через Луніна і Мбаппе – джерело розкрило деталі

Голкіпер мадридців не захотів переходити до "бордово-синіх", попри те, що там грають троє українських футболістів – Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Відмова Луніна спонукала Трабзонспор зробити пропозицію воротарю МЮ Андре Онана.

Попри те, що основним кіпером Реала є Тібо Куртуа, українець готовий покинути команду тільки у разі хорошої фінансової пропозиції про трансфер. Деякі люди заохочували Луніна залишити Реал, але гравець досі хоче виступати за "вершкових".

У минулому сезоні Андрій провів 14 поєдинків за клуб, пропустив 19 голів та 6 разів відіграв на нуль. Його контракт з Реалом розрахований до 2030 року.

Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе