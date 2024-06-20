Мадридський клуб не забуває про своїх футболістів навіть під час проведення чемпіонату Європи.

Збірна України у стартовому матчі Євро-2024 сенсаційно поступилась Румунії, пропустивши три сухих голи. Ворота "синьо-жовтих" у цьому поєдинку захищав Андрій Лунін, який навіть перепросив у вболівальників за невпевнену гру. Однак після грандіозного фіаско голкіпер Реала не залишився без підтримки.

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За інформацією Defensa Central, після гри з Луніним зв'язався його партнер по команді – Тібо Куртуа. Бельгієць, який пропускає чемпіонат Європи через конфлікт з головним тренером "червоних дияволів" Доменіко Тедеско, зателефонував українцю, висловив слова підтримки, зазначивши, що "таке може трапитися з кожним".

Окрім того, надихаючі повідомлення Андрію надіслали тренер Реала Карло Анчелотті, а також гравці Девід Алаба та Даніель Карвахаль.

Нагадаємо, Лунін роздумує над продовженням кар'єри в Реалі – "вершкові" вже запропонували українцю новий контракт до 2029 року, однак у нашого земляка є пропозиції від інших топ-клубів (Арсенала, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ньюкасла, Інтера, Ювентуса та інших).

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