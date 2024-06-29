Тренерський штаб Реала визначив дату, коли Андрій Лунін та Лука Модріч мають повернутися до розташування команди.

Збірні Хорватії та України вилетіли з групового етапу Євро-2024. Таким чином, Лука Модріч та Андрій Лунін мають приєднатися до Реала раніше, ніж було заплановано.

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Як повідомляє AS, мадридці розпочнуть передсезонні тренування 15 липня. Саме тоді український голкіпер і хорватський півзахисник повинні прибути у Вальдебебас. Інші гравці Реала, які вилетять з Євро-2024 раніше півфіналу, мають приєднатися до команди до 28 липня, коли мадридці відправляться в турне по США.

Перший матч передсезонної підготовки "вершкові" проведуть у Чикаго проти Мілана в ніч з 31 липня на 1 серпня (4:30 за київським часом).

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