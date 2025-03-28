Лунін отримав остаточний вердикт щодо участі у матчі проти своєї екс-команди – відео з тренування Реала
Тібо Куртуа все ще відсутній на тренуванні Реала напередодні гри з Леганесом.
Андрій Лунін отримає місце у воротах мадридського Реала в грі проти Леганеса в 29-му турі Ла Ліги, повідомляє Elchiringuito TV у соцмережі X.
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Тібо Куртуа ще не відновився після ушкодження, якого зазнав у першій грі плей-офф Ліги націй проти України (1:3). Тому Карло Анчелотті ухвалив рішення довіритися українцю в наступному матчі.
Додамо, що Андрій Лунін раніше виступав за Леганес на правах оренди в кампанії 2018/19. Український голкіпер провів 10 матчів в поточному сезоні за Реал, пропустивши 13 голів та 4 рази зберігши ворота сухими в усіх турнірах.
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