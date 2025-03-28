Тібо Куртуа все ще відсутній на тренуванні Реала напередодні гри з Леганесом.

Андрій Лунін отримає місце у воротах мадридського Реала в грі проти Леганеса в 29-му турі Ла Ліги, повідомляє Elchiringuito TV у соцмережі X.

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Тібо Куртуа ще не відновився після ушкодження, якого зазнав у першій грі плей-офф Ліги націй проти України (1:3). Тому Карло Анчелотті ухвалив рішення довіритися українцю в наступному матчі.

Додамо, що Андрій Лунін раніше виступав за Леганес на правах оренди в кампанії 2018/19. Український голкіпер провів 10 матчів в поточному сезоні за Реал, пропустивши 13 голів та 4 рази зберігши ворота сухими в усіх турнірах.

LUNIN jugará contra el Leganés.



️ Entrenamiento del Real Madrid sin Courtois.



@JLSanchez78 pic.twitter.com/38TnXqwFMY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 28, 2025

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