До заявки Реала на гру з Леганесом у Ла Лізі потрапив 21 гравець, повідомляє прес-служба клубу. Відзначимо хороші новини для Андрія Луніна – Тібо Куртуа не потрапив до списку, а відтак українець майже стовідсотково отримає місце на воротах мадридців.

Лунін зацікавив титулований клуб Серії А – українця розглядають як заміну основному воротарю

Голкіпери: Лунін, Фран Гонсалес, Местре.

Захисники: Алаба, Лукас Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Рюдігер, Рауль Асенсіо, Дієго Агуадо.

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модріч, Чуамені, Арда Гюлер.

Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Браїм Діас, Ендрік.

Додамо, що Андрій Лунін раніше виступав за Леганес на правах оренди в кампанії 2018/19. У цьому ж сезоні український голкіпер провів 10 матчів за Реал, пропустивши 13 голів та 4 рази зберігши ворота сухими в усіх турнірах. До слова, мадридці посідають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 60 очок (у першої Барселони на 3 пункти більше).