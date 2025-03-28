Лунін офіційно зіграє за Реал у дербі – Куртуа не потрапив навіть до заявки
Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав список гравців, які вирушать на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.
До заявки Реала на гру з Леганесом у Ла Лізі потрапив 21 гравець, повідомляє прес-служба клубу. Відзначимо хороші новини для Андрія Луніна – Тібо Куртуа не потрапив до списку, а відтак українець майже стовідсотково отримає місце на воротах мадридців.
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Голкіпери: Лунін, Фран Гонсалес, Местре.
Захисники: Алаба, Лукас Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Рюдігер, Рауль Асенсіо, Дієго Агуадо.
Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модріч, Чуамені, Арда Гюлер.
Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Браїм Діас, Ендрік.
Додамо, що Андрій Лунін раніше виступав за Леганес на правах оренди в кампанії 2018/19. У цьому ж сезоні український голкіпер провів 10 матчів за Реал, пропустивши 13 голів та 4 рази зберігши ворота сухими в усіх турнірах. До слова, мадридці посідають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 60 очок (у першої Барселони на 3 пункти більше).