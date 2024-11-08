Карло Анчелотті визначився з гравцями, які зможуть зіграти проти Осасуни у найближчому матчі Ла Ліги.

Прес-служба мадридського клубу оприлюднила заявку з 21-го футболіста, серед яких троє воротарів. Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми, тож в основі має вийти український голкіпер Андрій Лунін.

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Нагадаємо, для нашого земляка ця гра стане третьою поспіль. Попередні дві завершились не надто вдало – розгром від Барселони в Прімері (0:4) та поразка від Мілана (1:3) у Лізі чемпіонів. Загалом, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 4 матчі, в яких пропустив 8 голів (ще в одному поєдинку відстояв на нуль).

Додамо, що матч 13-го туру Ла Ліги між Реалом та Осасуною відбудеться у суботу, 9 листопада, і розпочнеться о 15:00 за київським часом. Наразі "вершкові" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії йдуть другими, набравши 24 очки (і мають гру в запасі). Від лідера – Барселони – вони відстають на 9 балів.

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