Український голкіпер Реала Андрій Лунін влітку може змінити клубну прописку. За інформацією DefensaCentral, черговим претендентом на 26-річного голкіпера став мадридський Атлетіко.

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Зазначається, що принциповий суперник Реала вже підготував пропозицію за Луніна в розмірі 25 мільйонів євро і готовий докласти максимум зусиль, щоб придбати українця вже цього літа.

Якщо ж не вдасться підписати кіпера "вершкових", то "матрацники" перемкнуться на Хоан Гарсію з Еспаньйола.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів та чотири рази відстояв "на нуль". До слова, у доробку українця також є один асист, чого не вдавалося зробити воротарям Реала у Ла Лізі понад 30 років. Його контракт з мадридцями чинний до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

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