Лунін отримав крутий подарунок від коханої на день народження – Ов'єдо схвалює

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін солодко відсвяткував свій 21-й день народження.
Дівчина молодого воротаря, Анастасія, подарувала йому великий торт у кольорах Ов'єдо. На ньому видно емблему астурійського клубу, зображення самого Луніна, який дістає м'яча з дев'ятки, а також цифру "21".
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"Дякую, кохана, за сюрприз", – підписав Андрій спільне фото зі своєю пасією, яка влаштувала для нього свято.
Нагадаємо, що Лунін був визнаний найкращим гравцем Ов'єдо за підсумками січня. 12 лютого українець отримає заслужену нагороду, а фанати зможуть поставити йому запитання через офіційний Твіттер клубу.
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