Лунін отримав крутий подарунок від коханої на день народження – Ов'єдо схвалює

Тренування на день народження ніхто не скасовував / фото ФК Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін солодко відсвяткував свій 21-й день народження.

Дівчина молодого воротаря, Анастасія, подарувала йому великий торт у кольорах Ов'єдо. На ньому видно емблему астурійського клубу, зображення самого Луніна, який дістає м'яча з дев'ятки, а також цифру "21".

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"Дякую, кохана, за сюрприз", – підписав Андрій спільне фото зі своєю пасією, яка влаштувала для нього свято.

Нагадаємо, що Лунін був визнаний найкращим гравцем Ов'єдо за підсумками січня. 12 лютого українець отримає заслужену нагороду, а фанати зможуть поставити йому запитання через офіційний Твіттер клубу.

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Este miércoles Lunin recibe el premio @futbolmahou #Jugador5EstrellasROV de enero. ¿Qué quieres saber sobre el portero? ¡Déjale tus preguntas en este hilo! Mañana responderá en #RealOviedoTV pic.twitter.com/L0qmyPxDFL — Real Oviedo (@RealOviedo) February 11, 2020

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