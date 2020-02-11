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Лунін отримав крутий подарунок від коханої на день народження – Ов'єдо схвалює

21:57 2255 Читать на русском
Лунін отримав крутий подарунок від коханої на день народження – Ов'єдо схвалює
Тренування на день народження ніхто не скасовував / фото ФК Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін солодко відсвяткував свій 21-й день народження.

Дівчина молодого воротаря, Анастасія, подарувала йому великий торт у кольорах Ов'єдо. На ньому видно емблему астурійського клубу, зображення самого Луніна, який дістає м'яча з дев'ятки, а також цифру "21".

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"Дякую, кохана, за сюрприз", – підписав Андрій спільне фото зі своєю пасією, яка влаштувала для нього свято.

Нагадаємо, що Лунін був визнаний найкращим гравцем Ов'єдо за підсумками січня. 12 лютого українець отримає заслужену нагороду, а фанати зможуть поставити йому запитання через офіційний Твіттер клубу.

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Теги
Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
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