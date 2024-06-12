Гравець баскського клубу за підсумками сезону 2023/24 отримав приз Самори, що вручається голкіперу за найменшу кількість пропущених м'ячів у Ла Лізі. Андрій Лунін міг претендувати на нагороду, але зіграв менше матчів. Унаї Сімон вважає, що українець заслуговував на звання найкращого воротаря чемпіонату Іспанії.

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"У кожного своя думка. Я теж не вважаю себе в трійці найкращих воротарів Ла Ліги. Мамардашвілі провів чудовий сезон, Тер Штеген і Облак досі здаються мені воротарями світового рівня... Лунін для мене був найкращим у кампанії, попри те, що він не зіграв 28 матчів, потрібних для здобуття Трофея Самори", – цитує Сope Унаї Сімона.

Нагадаємо, що Андрію Луніну не вистачило семи матчів у Ла Лізі, щоб поборотися за трофей. Українець зіграв за Реал у чемпіонаті Іспанії у 21 грі, пропустивши 17 голів.

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