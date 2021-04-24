"Які перспективи обіцяв мені Флорентіно Перес після презентації в Реалі? Президент обіцяти нічого конкретного не може, тому що є головний тренер.

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Головному тренеру навіть президент, скажімо так, не указ. У таких клубах ніхто нікому не вказує. Запрошується головний тренер, йому платяться величезні гроші, тому що є повна довіра. Людина несе відповідальність за результат. Але в розмовах він дав чітко зрозуміти, що на мене розраховують.

Після 13-го тріумфу Реала у Лізі чемпіонів Перес сказав мені: "Твоє завдання, щоб тут з'явилася цифра 14". Можливо, це просто красиві слова під час зустрічі, але не хочеться вірити, що такі люди просто кидаються красивими фразами", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, свій останній трофей у Лізі чемпіонів "вершкові" здобули саме у Києві, обігравши з рахунком 3:1 Ліверпуль.

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