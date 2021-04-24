Лунін отримав дуже складне завдання від Переса після київського фіналу Ліги чемпіонів
Голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про особисте прохання від президент Реала.
"Які перспективи обіцяв мені Флорентіно Перес після презентації в Реалі? Президент обіцяти нічого конкретного не може, тому що є головний тренер.
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Головному тренеру навіть президент, скажімо так, не указ. У таких клубах ніхто нікому не вказує. Запрошується головний тренер, йому платяться величезні гроші, тому що є повна довіра. Людина несе відповідальність за результат. Але в розмовах він дав чітко зрозуміти, що на мене розраховують.
Після 13-го тріумфу Реала у Лізі чемпіонів Перес сказав мені: "Твоє завдання, щоб тут з'явилася цифра 14". Можливо, це просто красиві слова під час зустрічі, але не хочеться вірити, що такі люди просто кидаються красивими фразами", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.
Нагадаємо, свій останній трофей у Лізі чемпіонів "вершкові" здобули саме у Києві, обігравши з рахунком 3:1 Ліверпуль.
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