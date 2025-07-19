Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа, контракт якого спливав у 2026 році, продовжиив угоду ще на сезон. Підписання нового контракту відбудеться в серпні, що гарантує його перебування в клубі щонайменше до літа 2027 року.

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Це рішення стало важливою новиною для українського воротаря Андрія Луніна, який також вирішив залишитися в Мадриді, повідомляє AS. Українець, контракт якого чинний до 2030 року, отримав кілька пропозицій про трансфер, але залишився в Реалі, усвідомлюючи, що й цього сезону його ігровий час буде обмеженим.

У минулому сезоні українець провів 14 матчів за Реал, у шести з яких зумів зберегти свої ворота "на нуль", пропустивши загалом 19 голів.

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