Найбільш невизначена ситуація з Андрієм Луніним. І клуб, і тренерський штаб хочуть, щоб голкіпер залишився, але він досі не ухвалив рішення. Після чудового сезону у воротах Мадрида перспектива знову опинитися за спиною Куртуа має не дуже привабливий вигляд. До того ж варіанти є – українцем цікавляться клуби АПЛ.

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Також Анчелотті потрібен Ферлан Менді. Однак щодо француза є сумніви у керівництва, яке не хоче пропонувати новий контракт зі значним поліпшенням умов, повідомляє The Athletic. Чинна угода з лівим захисником розрахована ще на рік.

Також є питання щодо Дані Себальйоса і Хесуса Вальєхо. Перший хоче піти, але в пріоритеті має Іспанію, де майже ніхто не зможе задовольнити фінансові вимоги Реала. Щодо Вальєхо, то він після повернення з оренди не проти залишитися, але тут вже сам клуб вважає, що настав час прощатися.

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