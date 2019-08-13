Лунін офіційно став гравцем Вальядоліда

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін проведе сезон 2019/20 у складі Вальядоліда.

Клуб іспанської Ла Ліги Вальядолід, який належить легендарному бразильцеві Роналдо, оголосив про перехід Андрія Луніна.

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Зазначається, що українець перейшов у команду з Реала на правах оренди на один сезон.

Минулу кампанію Лунін теж провів у оренді, однак практично не грав у складі Леганеса, записавши у свій актив лише 5 матчів у Прімері та 2 – в Кубку Іспанії.

В поточне міжсезоння українець повернувся до табору Реала, проте Зідан дав українцю лише 45 хвилин у матчі проти Фенербахче.

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