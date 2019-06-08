Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує подорожувати між збірною U-20 та головною командою країни.

Андрій Лунін залишиться в розташуванні національної команди на матч із Люксембургом, однак одразу після гри чартерним рейсом вилетить до юнацької збірної України, повідомляє прес-служба УАФ.

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Нагадаємо, збірна України U-20 зіграє з однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу у вівторок, 11-го червня.

Варто додати, що голкіпер провів за юнацьку збірну 4 матчі на цьогорічному чемпіонаті світу, але потім повернувся у розташування національної команди і пропустив поєдинок 1/4 фіналу проти Колумбії (1:0).

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