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Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

17:36 1259 Читать на русском
Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує подорожувати між збірною U-20 та головною командою країни.

 

Андрій Лунін залишиться в розташуванні національної команди на матч із Люксембургом, однак одразу після гри чартерним рейсом вилетить до юнацької збірної України, повідомляє прес-служба УАФ.

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Нагадаємо, збірна України U-20 зіграє з однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу у вівторок, 11-го червня.

Варто додати, що голкіпер провів за юнацьку збірну 4 матчі на цьогорічному чемпіонаті світу, але потім повернувся у розташування національної команди і пропустив поєдинок 1/4 фіналу проти Колумбії (1:0).

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Україна Україна Збірна України Україна U-20 - Італія U-20 Андрій Лунін Андрій Лунін Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20
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