Вболівальники "бланкос" поділились думками після того, як на церемонію прощання Лукаса Васкеса з Реалом прийшли лише Кіліан Мбаппе й Андрій Лунін.

Реал попрощався з легендою, який виграв купу титулів – лише Лунін та Мбаппе прийшли на церемонію

Перше, що відзначили фанати Реала – це одяг Андрія.

"Лунін одягнувся на прощання з Лукасом Васкесом краще, ніж на власне весілля", – написав з іронією один із шанувальників "вершкових" в X.

Lunin se ha vestido mejor para la despedida de Lucas Vázquez que para el día de su boda, me representa mucho el bueno de Lunin. pic.twitter.com/z0lwg62Vew — Marito (@MarioHurtadoRM) July 17, 2025

Також вболівальники не приховували свого розчарування гравцями, що проігнорували прощання з Васкесом.

"Мені дуже сумно, що на прощанні з Лукасом Васкесом були присутні лише Мбаппе та Лунін. Це гравець, який є легендою Реала: зіграв більш ніж 13 сезонів в команді та завоював 5 титулів ЛЧ. Він завжди підтримував молодь, коли вона приходила в клуб", – відзначили в коментарях.

Me parece muy triste que solo hayan ido Mbappé y Lunin a la despedida de Lucas Vazquez



Un jugador que es una leyenda del club, con más de 13 temporadas en la casa, con 5 Champions, y que siempre ha apoyado a los jóvenes cuando han venido — Gravesen (@GravesenFunado) July 17, 2025

"Велика повага Мбаппе та Луніну, єдиним, хто знайшов час посеред відпустки, щоб попрощатися з товаришем по команді та легендою клубу. Інші футболісти потім показують як багато для них означає Реал, але їх ніколи немає, коли це потрібно. Таким ставленням вони створюють ганебний імідж для команди", – написав один із розлючених вболівальників.

Honor a Mbappé y Lunin, los únicos que han perdido un ratito de sus vacaciones para ir a despedir a un compañero y leyenda del club.



Los otros luego se señalan mucho el escudo pero cuando hay que estar no estan, es vergonzosa la imagen que dan con estas cosas. pic.twitter.com/eoaTWNyWKZ — Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) July 17, 2025

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