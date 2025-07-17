"Лунін одягнувся краще, ніж на власне весілля": фани Реала відзначили вчинок українця і засудили інших зірок команди
Андрій Лунін вразив своїм вчинком вболівальників королівського клубу.
Вболівальники "бланкос" поділились думками після того, як на церемонію прощання Лукаса Васкеса з Реалом прийшли лише Кіліан Мбаппе й Андрій Лунін.
Реал попрощався з легендою, який виграв купу титулів – лише Лунін та Мбаппе прийшли на церемонію
Перше, що відзначили фанати Реала – це одяг Андрія.
"Лунін одягнувся на прощання з Лукасом Васкесом краще, ніж на власне весілля", – написав з іронією один із шанувальників "вершкових" в X.
Також вболівальники не приховували свого розчарування гравцями, що проігнорували прощання з Васкесом.
"Мені дуже сумно, що на прощанні з Лукасом Васкесом були присутні лише Мбаппе та Лунін. Це гравець, який є легендою Реала: зіграв більш ніж 13 сезонів в команді та завоював 5 титулів ЛЧ. Він завжди підтримував молодь, коли вона приходила в клуб", – відзначили в коментарях.
"Велика повага Мбаппе та Луніну, єдиним, хто знайшов час посеред відпустки, щоб попрощатися з товаришем по команді та легендою клубу. Інші футболісти потім показують як багато для них означає Реал, але їх ніколи немає, коли це потрібно. Таким ставленням вони створюють ганебний імідж для команди", – написав один із розлючених вболівальників.
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