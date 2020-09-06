Голкіпер Реала та збірної України вважає своїм футбольним кумиром Ікера Касільяса – легенду "вершкових" та всього світового футболу.

"Три найкращі футболісти у світі на поточний момент – це Роберт Лєвандовскі, Кріштіану Роналду та Неймар.

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А от кумир у футболі – це Ікер Касільяс. Це приклад воротаря, який усю свою кар’єру був гідний грати за такий клуб, як Реал Мадрид", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 21-річний воротар Реала потрапив у заявку на матч Україна – Іспанія, який розпочнеться сьогодні, 6 вересня, о 21:45 за Києвом.

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