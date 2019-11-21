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Лунін не потрапив до фінальної трійки номінантів на премію Golden Boy

12:59 498 Читать на русском
Лунін не потрапив до фінальної трійки номінантів на премію Golden Boy
Андрій Лунін / фото: УАФ

Український голкіпер Андрій Лунін вибув із боротьби за престижну нагороду у своїй віковій категорії.

Італійське видання Tuttosport, яке вручає нагороду найкращому гравцеві Європи віком до 21 року, оголосило фінальну трійку претендентів на трофей в цьому році.

Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, припинив боротьбу, зупинившись на досягненні топ-20.

Приз Golden Boy отримає хтось із тріо Жоау Феліш (Атлетіко, Португалія), Джейдон Санчо (Борусія Д, Англія), Кай Хаверц (Байєр, Німеччина). Церемонія нагородження відбудеться 27 листопада в Римі.

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Жоау Феліш Жоау Феліш Збірна України Golden Boy Кай Хаверц Кай Хаверц Андрій Лунін Андрій Лунін Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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