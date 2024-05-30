Українець на початку тижня пропустив 2 дні тренувань через грип з лихоманкою. У середу (29 травня) Лунін розпочав заняття, але окремо від команди. Медштаб Реала перестрахувався, щоб 25-річний воротар часом не заразив партнерів.

Реал боїться реакції Луніна на рішення Анчелотті – фінал Ліги чемпіонів може зруйнувати плани "вершкових"

Сьогодні COPE добило неприємною новиною – Лунін таки не полетить з командою до Лондона. Делегація Реала вирушає сьогодні, а голкіпер дістанеться окремо аж в суботу. Ніхто не хоче ризикувати перед фіналом ЛЧ. Матч проти Борусії на Вемблі відбудеться вже 1 червня.

Офіційний список викликаних гравців не додав оптимізму. Карло Анчелотті витягнув з молодіжки 18-річного Франа Гонсалеса, і тепер у попередній заявці Реала четверо голкіперів. Перед фіналом одного мають викреслити. Це може бути якраз Лунін, який був одним з головних героїв "вершкових" упродовж плей-офф. Про якусь конкуренцію з Куртуа за місце в основі важко навіть думати.

️ OFICIAL | Convocatoria del @realmadrid ante el @BVB para la final de la @ChampionsLeague



Todos en la lista



️ @AndreyLunin13 viaja el sábado



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/KRt8D3PYgx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 30, 2024

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