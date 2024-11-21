"Поки Куртуа був травмований, ми з ним спілкувались після матчів, іноді навіть телефоном одразу після них.

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Ми аналізували гру Андрія для того, щоб покращити його. Я ділився з ним своєю інформацією та думками, він був зацікавлений у покращенні команди. Він був зацікавлений аналізом і вдосконаленням, ми ділилися цілями, які потрібно було поставити. І Лунін не підозрював, що це відбувається.

З огляду на його та мою думку, ми готували тижневу роботу Луніна, щоб покращити його. Я бачив одні речі, а Тібо – інші", – цитує Льопіса Relevo.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 5 матчів, в яких пропустив 8 голів (у двох іграх відстояв на нуль). Куртуа 23 жовтня отримав ушкодження привідного м'яза лівої ноги і оговтується від травми.

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