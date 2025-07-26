Тібо Куртуа навіть після зміни тренер не втратив свого місця в основі Реала. Таким чином, Андрію Луніну можна розраховувати лише на роль дублера бельгійця.

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Влітку щодо долі українця було багато чуток, зокрема його сватали до Галатасарая. Утім, схоже турецький гранд не працює над трансфером Луніна.

"Ми не вели жодних переговорів з Луніним. Є багато альтернатив, можливо, їх буде більше. Ми хочемо якомога швидше це остаточно узгодити, ми над цим працюємо", – цитує наставника Галатасарая Окана Бурука Sporx.

До слова, Галатасарай вигравав 25 разів національний чемпіонат, що є рекордом для турецької ліги.

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