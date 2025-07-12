Воротар Реала Андрій Лунін прагне отримувати більше ігрового часу і не хоче залишатися в ролі запасного ще один сезон.

Агент українського голкіпера Жорже Мендеш уже шукає варіанти для подальшої кар’єри свого клієнта, повідомляє Diario Madridista.

Лунін сконфузився в челенджі Реала – ВІДЕО

Тренер Реала Хабі Алонсо повідомив, що основним голкіпером клубу залишиться Тібо Куртуа, а Лунін матиме обмежені шанси проявити себе лише в Кубку Іспанії. Саме це і стало приводом для агента розпочати переговори щодо можливого переходу Луніна в інший клуб.

Попри бажання українця залишитися у Мадриді, де він має контракт до 2030 року, Реал готовий розглянути варіанти його трансферу, якщо запропонують вигідну угоду. Не виключається також варіант із переходом у Саудівську Аравію, хоча сам Лунін поки не визначився з подальшим напрямком.

У минулому сезоні українець провів 14 матчів за Реал, у шести з яких зумів зберегти свої ворота "на нуль", пропустивши загалом 19 голів.

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