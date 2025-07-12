Лунін не хоче залишатися запасним у Реалі – Мендеш вже шукає новий клуб для українця, відома позиція Мадрида
Воротар Реала Андрій Лунін прагне отримувати більше ігрового часу і не хоче залишатися в ролі запасного ще один сезон.
Агент українського голкіпера Жорже Мендеш уже шукає варіанти для подальшої кар’єри свого клієнта, повідомляє Diario Madridista.
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Тренер Реала Хабі Алонсо повідомив, що основним голкіпером клубу залишиться Тібо Куртуа, а Лунін матиме обмежені шанси проявити себе лише в Кубку Іспанії. Саме це і стало приводом для агента розпочати переговори щодо можливого переходу Луніна в інший клуб.
Попри бажання українця залишитися у Мадриді, де він має контракт до 2030 року, Реал готовий розглянути варіанти його трансферу, якщо запропонують вигідну угоду. Не виключається також варіант із переходом у Саудівську Аравію, хоча сам Лунін поки не визначився з подальшим напрямком.
У минулому сезоні українець провів 14 матчів за Реал, у шести з яких зумів зберегти свої ворота "на нуль", пропустивши загалом 19 голів.
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