Голкіперу збірної України та Реала Андрію Луніну належить зробити непростий вибір для подальшого розвитку своєї кар'єри.

Українцеві у поточному сезоні майже не дістається ігрового часу. Загалом Лунін зіграв лише у 12 матчах за Реал у всіх турнірах. В інших випадках Карло Анчелотті надавав перевагу Тібо Куртуа.

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Як повідомляє defensa central, попри те, що агенту воротаря надходять пропозиції щодо трансферу, сам Андрій не поспішає ухвалювати своє рішення. Лунін хоче дочекатися нового тренера, яким найімовірніше буде Хабі Алонсо, щоб обговорити з ним свої перспективи в команді.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року українець продовжив свій контракт з Реалом до завершення сезону 2029/30.

До слова, Луніним цікавляться Манчестер Сіті, Баварія та Галатасарай.

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