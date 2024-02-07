Кепа Аррісабалага налаштований взяти реванш в українця і повернути собі місце в старті "вершкових", інформує Bernabéu Digital.

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Баск був неабияк задоволений запрошенням від Реала та "залізним" місцем у старті, яке йому відразу надав Анчелотті. Втім, власна травма та впевнені виступи Луніна відкинули Кепу на другорядну роль. Аррісабалага не втрачає надію, плануючи якомога ефективніше використати залишок часу на Сантьяго Бернабеу.

Навіть якщо Реал не викупить баска, йому слід показати себе іншим клубам перед літнім вікном. Челсі навряд буде залишати у себе Кепу, за якого свого часу заплатив рекордні для воротарів 80 млн євро. Контракт з лондонцями завершується влітку 2025 року.

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