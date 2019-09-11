toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Лунін назвав основні проблеми збірної України у товариському матчі з Нігерією

01:05 101 Читать на русском
Лунін назвав основні проблеми збірної України у товариському матчі з Нігерією
Андрій Лунін / Getty Images

Голкіпер української збірної оцінив гру команди у спарингу з нігерійцями. Упродовж матчу Лунін не раз рятував партнерів від пропущеного голу.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Радий, що мені дали зіграти. За передсезонку зіграв 45 хвилин – це не так багато. Дякую Андрію Миколайовичу.

Україна розписала божевільну нічию з Нігерією у товариському матчі

Намагаюся компенсувати відсутність ігрової практики хорошими тренуваннями. Робота завжди винагороджується. Очікували такої силової гри. Це африканська команда. Але сьогодні вони добре зіграли, скориставшись нашими помилками.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Позиційно вони нічого не зробили, але дуже добре вибігали в атаки. Ми часто обрізалися в передачах. Якихось тактичних помилок у нас практично не було", – підсумував Лунін у коментарі Футбол 1.

blog_ava
"Коломойський не хотів давати хабарів", – Кварцяний зробив сміливу заяву
10 вересня
7278
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Україна Україна Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді
    Іспанія — 10 вер4739 Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді
3
год
:
42
хв
Аргентина
05:00
Мексика
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук