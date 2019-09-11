Лунін назвав основні проблеми збірної України у товариському матчі з Нігерією

Голкіпер української збірної оцінив гру команди у спарингу з нігерійцями. Упродовж матчу Лунін не раз рятував партнерів від пропущеного голу.

"Радий, що мені дали зіграти. За передсезонку зіграв 45 хвилин – це не так багато. Дякую Андрію Миколайовичу.

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Намагаюся компенсувати відсутність ігрової практики хорошими тренуваннями. Робота завжди винагороджується. Очікували такої силової гри. Це африканська команда. Але сьогодні вони добре зіграли, скориставшись нашими помилками.

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Позиційно вони нічого не зробили, але дуже добре вибігали в атаки. Ми часто обрізалися в передачах. Якихось тактичних помилок у нас практично не було", – підсумував Лунін у коментарі Футбол 1.