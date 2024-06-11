Лунін назвав гравця з найсильнішим ударом у збірній України
Голкіпер Реала Андрій Лунін обрав найнебезпечніших гравців "синьо-жовтих" в атаці.
"Я майже всіх можу виділити. Наприклад, Циганков який сезон провів – і забивав, і гольові передачі віддавав. Він ключовий гравець Жирони.
Маліновський назвав найвитривалішого гравця збірної України – раніше в Динамо той мав славу "кришталевого"
Мудрик. Всі знають, який він швидкий, технічний, дуже небезпечний в боротьбі сам на сам. Артем Довбик і Роман Яремчук дуже небезпечні у штрафному майданчику, головою добре грають і завершують навіси та простріли.
У Ярмоленка досвід і його ліва нога. Тут не треба нічого пояснювати. У Маліновського найнебезпечніший удар – у нього велика сила. Воротарі не люблять такі удари. Хай не жаліє чужих голкіперів, а своїм дає шанс", – сказав Лунін у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, збірна України завершує підготовку до Євро-2024, де на груповому етапі зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією.
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