"Я майже всіх можу виділити. Наприклад, Циганков який сезон провів – і забивав, і гольові передачі віддавав. Він ключовий гравець Жирони.

Маліновський назвав найвитривалішого гравця збірної України – раніше в Динамо той мав славу "кришталевого"

Мудрик. Всі знають, який він швидкий, технічний, дуже небезпечний в боротьбі сам на сам. Артем Довбик і Роман Яремчук дуже небезпечні у штрафному майданчику, головою добре грають і завершують навіси та простріли.

У Ярмоленка досвід і його ліва нога. Тут не треба нічого пояснювати. У Маліновського найнебезпечніший удар – у нього велика сила. Воротарі не люблять такі удари. Хай не жаліє чужих голкіперів, а своїм дає шанс", – сказав Лунін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, збірна України завершує підготовку до Євро-2024, де на груповому етапі зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Сабо склав символічну збірну України усіх часів, відреагувавши на заяву Ярмоленка