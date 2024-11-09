Голкіпер Реала Андрій Лунін дав зрозуміти, що справді має особисті справи, через які можна знехтувати Лігою націй.

Сергій Ребров викликав воротаря на матчі проти Албанії та Грузії, але сьогодні УАФ повідомила, що замість Луніна в збірну приїде Дмитро Різник. Андрій послався на сімейні обставини.

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Сьогодні Реал обіграв Осасуну, Лунін провів повний матч – не пропустив та навіть зміг віддати результативну передачу. Після матчу Андрій опублікував свою рефлексію в соцмережах, з якої можна зрозуміти, що ховається під фразою "сімейні обставини".

"Хороший результат. Радий, що зробив асист. Це для тебе, моє кохання (звертається до дружини Анастасії – ред.). Незвично не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я – найважливіше. Я з тобою", – написав Лунін в Instagram.

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