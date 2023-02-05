Мадридці сенсаційно програли середняку через автогол Начо. Лунін фактично не мав шансів врятувати команду, але видання AS все ж вирішило вколоти українця.

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"Лунін – це не Куртуа. Момент з голом став черговим очевидним доказом. Українець вийшов з воріт, здивувався траєкторії м'яча і навіть не піднімав рук", – йдеться у окремій новині, яку присвятили Андрію. Кіперу Реала пригадали схожий гол у 7 турі проти Осасуни (1:1). Тоді він також трохи вийшов з воріт і не зміг нічого вдіяти проти удару Кіке.

Більшість фанатів у коментарях все ж стали на бік Луніна: "Жоден воротар не міг нічого зробити", "Ви взагалі розумієтесь у футболі?", "Куртуа також не врятував би тут", "А до Начо питань немає?".

Додамо, що вже сьогодні Реал вилітає до Марокко, де відбувається клубний чемпіонат світу. Якщо травма Куртуа виявиться серйозною, то Лунін повинен зіграти у півфіналі проти Аль-Ахлі (8 лютого).

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