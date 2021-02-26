В Іспанії з'явилася інформація, що голкіпер збірної України Андрій Лунін буцімто хоче піти з Реала через відсутність ігрової практики.

У сезоні 2020/21 Лунін нарешті дебютував за Реал в офіційному матчі, але ту гру важко назвати вдалою. Мадридці поступилися скромному Алькояно в Кубку Іспанії і вилетіли з турніру. Відповідно, той поєдинок може залишитися для українця єдиним у поточному сезоні.

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Андрій розчарований своїм становищем в Реалі. Воротар збірної України розуміє, що у нього немає шансів витіснити Тібо Куртуа, тому начебто наважився на зміну клубу. Поточний сезон є останнім для Луніна в Мадриді, а влітку голкіпер остаточно покине "вершкових" і перейде в інший клуб, стверджує Fichajes.

Видання зазначає, що Лунін сам вирішив піти з Реала, адже відмінна гра бельгійця не залишає шансів екс-кіперу Зорі, який перебрався в Мадрид влітку 2018-го, але вже тричі побував у орендах. Українець встиг побути в Леганесі, Вальядоліді та Ов'єдо.

Водночас, за інформацією "Футбол 24", жодних рішень про трансфер як Лунін, так і Реал не приймали. Клуб продовжує довіряти 22-річному голкіперу навіть попри те, що роль Андрія обмежується статусом дублера Тібо Куртуа. У Мадриді задоволені роботою українця та очікують подальшого прогресу.

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