"Ситуація з Муслерою поки що залишається невизначеною. Він хоче ухвалити рішення щодо свого майбутнього після завоювання трофеїв. Ми обговорюємо цю ситуацію з нашим тренером Оканом Буруком.

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Та якщо Муслера піде, ми отримаємо воротаря рівня Яна Облака або Андрія Луніна. Ми стежимо за цими воротарями", – наводить слова президента Галатасарая Nefes.

До слова, у нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота недоторканими.

Наразі Галатасарай посідає перше місце в турецькій Суперлізі, набравши 80 балів. Крім того, команда вийшла до фіналу Кубка Туреччини, де зустрінеться з Трабзонспором.

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