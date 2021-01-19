Мадридський клуб готовий відпустити Андрія Луніна вже в четверту оренду за 2,5 роки. Предметний інтерес до воротаря збірної України проявляє Хетафе.

Одразу кілька клубів Прімери не проти бачити у своєму складі Андрія Луніна, який не отримує шансу від Зінедіна Зідана. У таборі Реала хочуть надати 21-річному кіперу ігрову практику, тому розглядають для українця варіант із черговою орендою.

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Одним із головних претендентів на Луніна став Хетафе, який посідає 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Президент клубу Анхель Торрес та головний тренер Хосе Бордалас готові прийняти Андрія "з розпростертими обіймами" та готові надати йому шанс у Ла Лізі. Відповідно, Реал теж зацікавлений у такому переході, переконує El Gol Digital.

Джерело відзначає, що Хетафе є чи не найкращим варіантом для Луніна, який ніяк не може вийти з тіні Тібо Куртуа. Незабаром команду покине аргентинець Леандро Чічізола, який вирушить в Картахену. Відповідно, у заявці звільниться місце для нового воротаря. Лунін привернув увагу Хетафе своїми виступами за Ов'єдо в сезоні 2019/20 – 6 "сухих" поєдинків українця допомогли астурійцям зберегти місце в Сегунді.

Нагадаємо, після підписання контракту з Реалом у 2018-му Лунін ще не грав за першу команду в офіційних матчах. Натомість українець вже тричі вирушав у оренду – до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо. Очікується, що Лунін дебютує за Реал 20 січня в матчі Кубка Іспанії проти Алькояно.

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