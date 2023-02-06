Лунін може зіграти за Реал на Клубному чемпіонаті світу – відновлення Куртуа готують на інший важливий матч
Реал страждає від шквалу травм. "Вершкові" втратили основного голкіпера.
Тібо Куртуа пропустив матч з Мальоркою в Ла Лізі через травму, яку отримав під час розминки. Перші сканування не додали оптимізму. Про це повідомляє Marca.
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В понеділок, 6 лютого, Куртуа здасть нові тесті, але лікарі мадридського Реала передбачають, що голкіпер пропустить Клубний чемпіонат світу. Тібо Куртуа зазнав другої травми в цьому сезоні. Після першої травми він пропустив шість матчів.
Якщо побоювання підтвердяться, то голкіпер пропустить близько двох матчів. В найгіршому випадку Куртуа може пропустити перший матч в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що Реал зіграє з Ліверпулем через 15 днів.
Реал проведе два матчі на Клубному чемпіонаті світу. Андрій Лунін може зіграти у складі "вершкових" проти Аль-Ахлі, а також проти когось з пари Фламенго – Аль-Хілаль.
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