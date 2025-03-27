Український воротар Реала Андрій Лунін може вийти у стартовому складі у двох поспіль матчах клубу.

Основний воротар мадридців Тібо Куртуа досі відчуває дискомфорт, тому у найближчих двох матчах клубу проти Леганеса у Ла Лізі та Реал Сосьєдада в Кубку Іспанії його може замінити Андрій Лунін, повідомляє Marca.

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Раніше з'явилася інформація, що український голкіпер може вийти в стартовому складі у двох поєдинках півфіналу та у фінальній грі Кубка Іспанії. Поєдинок проти Леганеса відбудеться 29 березня. Перший півфінальний матч Кубка запланований на 1 березня.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 10 матчів за Реал, пропустив 13 голів та зробив 4 "кліншити". Його контракт з королівським клубом діє до 30 червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

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