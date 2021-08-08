Делегація мадридців вже прибула в Австрію на товариський матч з Міланом, який відбудеться на Вертерзеє-Штадіон у містечку Клагенфурт. Карло Анчелотті взяв із собою 22 футболістів, повідомляє прес-служба "вершкових".

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Зокрема, у заявці знайшлось місце українцю Андрію Луніну. Також у списку є імена Гарета Бейла, Луки Йовіча й Мартіна Едегора, які повернулись з оренд із Тоттенхема, Айнтрахта й Арсенала відповідно та готувались до сезону з мадридцями.

До слова, контрольний матч між Міланом та Реалом відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

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