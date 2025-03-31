Головний тренер Реала Карло Анчелотті порозмірковував, хто з голкіперів команди може зіграти у фіналі Кубка Короля.

Тібо Куртуа пропустив гру з Леганесом (3:2) через ушкодження, яке отримав у розташуванні збірної Бельгії. Андрій Лунін замінив його у воротах. Карло Анчелотті висловився щодо того, хто може зіграти з голкіперів у фіналі Кубка Іспанії.

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"Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка? Так, це ще належить з'ясувати. Лунін може зіграти, Куртуа може зіграти, а якщо вони будуть травмовані, то Фран Гонсалес. А якщо ми не вийдемо у фінал, то ніхто з трьох не гратиме", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що Реал зіграє у півфіналі Кубка Короля проти Реал Сосьєдада. Матч заплановано на вівторок, 1 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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