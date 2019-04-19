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Лунін може залишитись в Леганесі – клуб запропонував Реалу продовжити оренду українця

10:15 577 Читать на русском
Лунін може залишитись в Леганесі – клуб запропонував Реалу продовжити оренду українця
Андрій Лунін / фото: Ла Ліга

Майбутнє Андрія Луніна досі залишається невизначеним. За інформацією іспанських ЗМІ, українець може провести у складі Леганеса і наступний сезон.

Леганес роздумує над продовженням оренди Андрія Луніна. Основний голкіпер команди Іван Куельяр влітку може стати вільним агентом, а клуб та 34-річний воротар наразі не домовились про продовження співпраці. Раніше повідомлялось, що Куельяр, який в поточному сезоні провів 30 матчів у Ла Лізі, узгодив попередній контракт з Вальядолідом.

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Ця ситуація спонукає Леганес задуматись над позицією першого номера на наступний сезон, а одним із найбільш реальних варіантів став український голкіпер Андрій Лунін.

20-річний воротар збірної України сезон 2018/19 проводить у складі Леганеса на правах оренди з Реала, проте зіграв лише 5 матчів (3 – в Прімері та 2 – у Кубку), залишивши своєю грою доволі пристойні враження. Леганес вже начебто запропонував Реалу продовжити оренду Луніна до літа 2020 року, повідомляє Marca.

Враховуючи доволі реальний відхід Куельяра, саме у Луніна в такому разі були б найбільші шанси стати основним воротарем Леганеса у наступному сезоні. До слова, наставник "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно нещодавно заявив, що українець ще вийде на поле в поточному розіграшу чемпіонату Іспанії.

У складі Реала на даний час є 3 воротарі першої команди – Тібо Куртуа, Кейлор Навас та Лука Зідан. Подейкують, що костариканець може залишити мадридців вже влітку, а Зінедін Зідан начебто готовий зробити Луніна другим голкіпером команди після Тібо Куртуа.

Крім того, керівництво Реала взимку було незадоволене малою кількістю ігрового часу у Луніна, тому невідомо, чи приймуть у Мадриді рішення віддати українця ще на сезон у команду, яка не гарантує йому місце у стартовому складі.

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