Воротар збірної України почав отримувати пропозиції від інших клубів, а його агент Жорже Мендеш уже провів зустріч із керівництвом Реала, щоб обговорити ситуацію, повідомляє Мarca.

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За інформацією джерела, серед найактивніших претендентів на Луніна фігурує турецький Галатасарай, хоча наразі справа обмежується лише вивченням варіантів без конкретних переговорів.

Попри продовження контракту до 2030 року, Лунін не виправдав своїх очікувань цього сезону – більшість матчів він провів у ролі дублера Куртуа. Реал не досягнув своїх цілей у Лізі чемпіонів, і нині у клубі переглядають стратегічні рішення. Лунін отримує запити від команд, які бачать у ньому воротаря основного складу, тоді як у Мадриді це наразі виглядає малоймовірно.

До слова, у фінальному поєдинку український голкіпер залишився на лаві запасних. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота недоторканими.

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