Голкіпер Реала Андрій Лунін все ще розмірковує щодо свого майбутнього та має кілька цікавих варіантів.

Лунін має пропозицію від Реала продовжити контракт до 2029 року, але сам українець розглядає й інші пропозиції, зокрема, від Арсенала, повідомляє Cope.

Реал обрав пріоритетний клуб для продажу Луніна – Перес не збирається підсилювати конкурента

Українця підштовхують до відходу деякі фактори, такі як холодні стосунки з Карло Анчелотті. Андрій вважає, що наставник Реала не довіряє йому та робить ставку на Тібо Куртуа, якому довірив місце у воротах на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Лунін зіграв у 31 матчі за Реал в минулому сезоні (12 "сухих" матчів, 32 пропущених м'ячів), ставши основним голкіпером мадридців, поки Куртуа відновлювався від важкої травми. Андрій став героєм протистояння з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де відбив 2 пенальті у післяматчевій серії.

"Григорчук працює більше 24 годин на добу": Брагару в Динамо, Іскандери по Одесі, Лунін і Трубін – хто стоятиме на Євро?