"Лунін може стати новим Касільясом для Реала", – Ріанчо в захваті від гри українця

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо пророкує голкіперу Реала Анрію Луніну велике майбутнє.

"Вже давно було видно, що Андрій Лунін гратиме у європейському топ-чемпіонаті, Англії або Німеччині. Він не просто воротар, а воротарище, його трансфер був лише питанням часу.

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Шкода звичайно, що його не забрали в свій час Динамо або Шахтар. Йому 20 років, а здається, що всі 45. Я кажу про особистість та ставлення до роботи. Чому Динамо його не купило? Я не знаю.

Бачив матч Атлетіка із Зорею в Лізі Європи. Глядачі в Більбао розбираються у футболі краще за всіх, і вони аплодували Луніну за його гру. Лунін може стати новим Касільясом для Реала, він – майбутнє збірної України", – передає слова іспанця FootballHub.

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