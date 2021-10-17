Раніше вже повідомлялося, що українець, якому в лютому виповниться 23 роки, готовий до радикальних змін у своїй кар'єрі. Лунін хоче отримувати стабільну ігрову практику, що у Мадриді неможливо.

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За інформацією Fichajes, одним із претендентів на резервного голкіпера Реала стала Борусія. Дортмундцям нібито імпонує ідея підписати молодого та настільки перспективного воротаря. "Джмелі" вірять, що Лунін під керівництвом Марко Розе зможе розкрити увесь свій потенціал.

Варто зауважити, що у Борусії вже є досвід успішної роботи з талантами Реала. Зокрема, Ашраф Хакімі, який програвав конкуренцію в Мадриді, саме в Дортмунді зумів стати гравцем топ-рівня.

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