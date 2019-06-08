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Лунін може повернутись у юнацьку збірну України до півфіналу ЧС-2019 проти Італії

15:12 395 Читать на русском
Лунін може повернутись у юнацьку збірну України до півфіналу ЧС-2019 проти Італії
Андрій Лунін / УАФ

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує подорожувати між збірною U-20 та головною командою країни.

 

Лунін може повернутись у табір юнацької збірної України з головної команди та зіграти у півфіналі чемпіонату світу-2019 проти збірної Італії, повідомляє "Команда №1".

Лунін: Я хотів би залишитись зі збірною України U-20, але на мене розраховують в головній команді

Збірна України у понеділок, 10-го червня, проведе матч 4-го туру квалфікації до Євро-2020 проти Люксембургу. Натомість юнацька команда зіграє з однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу у вівторок, 11-го червня.

Лунін вразив неймовірними сейвами під час тренування збірної України

Ймовірно, Українська асоціацію футболу замовить для Луніна спеціальний чартерний рейс, яким футболіст дістанеться зі Львова до польської Гдині.

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