Воротар Реала Андрій Лунін потрапив на радари Астон Вілли, яка може провести серйозні зміни у воротарській ланці.

Астон Вілла нібито може влітку попрощатись з 32-річним Еміліано Мартінесом та вже розглядає Андрія Луніна в статусі заміни, повідомляє Birmingham Mail.

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Українського голкіпера Реала оцінюють у 20 млн фунтів стерлінгів. Наразі відомо, що Астон Вілла висловила інтерес до Луніна, але конкретики жодної нема.

Додамо, що Андрій зіграв лише у 12 матчах за Реал в цьому сезоні, знову опинившись за спиною Тібо Куртуа. Голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес відомий своєю провокативною поведінкою на полі, що, зокрема, допомогло Аргентині стати чемпіоном світу в 2022 році.

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