Керівництво мадридського клубу планує припинити співпрацю з кількома гравцями та залишити лише тих, які мають великий вплив на команду, повідомляє El Desmarque.

Лунін не переїде до 25-разового чемпіона – тренер клубу пролив світло на чутки щодо українця

Всього Реал готовий попрощатись із сімома футболістами, серед них український воротар Андрій Лунін. Зазначається, що Лунін "приречений бути вічним дублером Куртуа", тому перед ним стоятиме дилема: залишитися запасним чи шукати інше місце для продовження кар'єри. Втім, сім'я українця щаслива в Мадриді, і це може мати вирішальне значення у виборі Луніна.

За інформацією джерела, Реал не буде проти завершити співпрацю з Девідом Алабою, якого "зламали" травми, та Антоніо Рюдігером, яким цікавляться клуби із Саудівської Аравії. Також мадридці готові до продажу Ферлана Менді, адже француз матиме другорядну роль в команді після приходу Альваро Каррераса.

Крім того, Реал можуть покинути Родріго, Ендрік та Дані Себальйос. Очікується, що ці футболісти матимуть невелику кількість ігрової практики у новому сезоні, тому клуб буде готовий їх продати.

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